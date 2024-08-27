Шойгу: После начала СВО русофобия на Западе поучила толчок

На Западе русофобия и истерия вокруг истории России получили толчок после начала СВО. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«На фоне проведения специальной военной операции особый импульс на Западе получили антироссийская риторика, русофобия, я бы сказал, истерия по поводу нашей страны, нашей истории», — сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.

Кроме того, он отметил, что именно Запад способствует возрождению фашизма и нацизма. По его словам, живой пример тому — Украина. Шойгу добавил, что всё это происходит в попытках нанести России стратегическое поражение, подорвать её суверенитет и подчинить.