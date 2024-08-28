Вслед за шаурмой: Учёный назвал сладкую бомбу, которую не стоит брать на улице

Ради здоровья лучше отказываться от покупки сахарной ваты в ларьках на улице. Об этом рассказал профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения, гигиенист Сергей Гильденскиольд.

«Ни детям, ни взрослым лучше не покупать на улице не только шаурму, но и сладкую вату. Вспомните о гигиене. Улица — это всегда пыль, от которой невозможно избавиться, трудно поддерживать чистоту изготавливающего вату аппарата, одежды и рук продавца. Особенно в жаркую погоду», — сказал Гильденскиольд в беседе с NEWS.ru.

Учёный отметил, что не все уличные повара имеют санитарную книжку. Кроме того, на улице куча растений, с которых летит пыльца. Ещё в минусы, которые делают лакомство опасным, исследователь добавил красители и ароматизаторы, влияющие на детский организм не лучшим образом.

Он также напомнил, что вата — это нити сахара, которые получаются при воздействии больших температур. В одной порции такого угощения — 10 граммов сахара. Это 1/5 от общей нормы в сутки для взрослого человека, поэтому стоит контролировать это угощение в рационе детей.