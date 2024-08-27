В России стали меньше реагировать на фейки, распространяемые в Сети

В ТАСС прошла пресс-конференция на тему «Противодействие фейкам в 2024 году». Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак сообщил, что на сегодняшний день 64% россиян сталкиваются с недостоверной информацией в интернете как минимум раз в неделю. В то же время, по его словам, растёт число людей, осведомлённых о фактчекинге. В целом жители России стали меньше реагировать на фейки в Интернете.

«46% респондентов знают или что-то слышали о фактчекинге. 18% знают, но это знание зачастую поверхностное. Аудитория преувеличивает собственные способности к анализу информации. При этом 45% опрошенных считают, что имеющихся мер противодействия дезинформации недостаточно», — рассказал Владимир Табак.

Он также отметил, что в Рунете в настоящее время наблюдается уменьшение числа копий фейковых новостей, однако общее количество уникальных фейков остаётся на прежнем уровне. До 6 августа 2024 года количество фейков, связанных с темой СВО, сокращалось. С января по март средняя доля просмотров таких новостей составляла 69%. В июле этот показатель снизился до 35%, но после атаки на Курскую область в августе он резко возрос и достиг 81%.

Он отметил, что к концу года ожидалось около 15 миллионов фейковых материалов, но теперь прогнозируется, что их будет примерно 8 миллионов. При этом наблюдается снижение интереса аудитории к теме СВО и усталость от информационного шума, которая начала проявляться ещё в 2023 году. Также Табак добавил, что фейки становятся более региональными.

Директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Екатерина Ларина подчеркнула, что для успешной борьбы с дезинформацией важно вовлечение не только специалистов, но и обычных пользователей интернета. Также необходимо обучать аудиторию основам информационной гигиены.

На сегодняшний день наиболее актуальным и обсуждаемым остаётся вопрос необходимости законодательной базы для эффективной борьбы с дезинформацией. Сейчас в российском законодательстве отсутствует понятие дипфейка, при этом есть утверждённое определение фейковой новости. Сегодня фейки являются одним из главных оружий в информационной войне. В опровержение дезинформации, которая распространяется оппонентами в рамках информационных атак, в нашей стране приводится доказательная база.