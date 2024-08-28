Даванков призвал ограничить стоимость госзакупок после концерта Shaman

В Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов предельной суммой в миллион рублей. Соответствующий запрос российскому кабмину направил вице-спикер ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Причиной этого обращения стал недавний концерт Shaman в честь дня города в Оренбурге, за который муниципальные власти заплатили 16 миллионов.

«Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович [Мишустин], оценить необходимость введения предельной стоимости государственных и муниципальных закупок концертов и в случае поддержки указанной инициативы внести изменения в постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1047», — написал он.

Политик добавил, что такие инциденты происходили не только в Оренбуржье. Так, он привёл в пример выступление певца Олега Газманова, за который власти Новгородской области заплатили 8,25 миллиона рублей.

Даванков напомнил о том, что Россия проводит специальную военную операцию и такие траты на развлекательные мероприятия возмущают граждан нашей страны. В связи с этим он и предлагает ограничить закупки миллионом рублей, чтобы освободить средства на поддержку эвакуирующихся из-под украинских обстрелов жителей Белгородской и Курской областей.