Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 19:56

Экс-телохранитель Алиева умер в Турции при загадочных обстоятельствах

Türkiye: Экс-телохранитель Ильхама Алиева найден мёртвым в турецком отеле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © kremlin.ru

Бывший телохранитель азербайджанского президента Ильхама Алиева Махир Мамедов скончался в одном из пятизвездочных отелей турецкого города Айдын. 50-летнего мужчину нашли мёртвым супруга и сын, которые прибыли на курорт вместе с ним, сообщила газета Türkiye.

По данным издания, трагедия произошла 27 августа в полдень. Жена и ребёнок Мамедова отправились на прогулку, а по возвращении обнаружили его неподвижно лежащим на полу. Прибывшей в отель бригаде скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

«Точная причина смерти Махира Мамедова, который некоторое время был близким телохранителем президента Азербайджана Ильхама Алиева, станет известна после вскрытия в Измирском судебно-медицинском морге», — добавили местные журналисты.

В Петербурге парень ушёл в гости к соседу, через 2 дня их обоих нашли мёртвыми
В Петербурге парень ушёл в гости к соседу, через 2 дня их обоих нашли мёртвыми

Ранее Life.ru сообщал о смерти 68-летнего генерал-майора Вооружённых сил РФ Дмитрия Древаля. Военачальника нашли мёртвым в собственной квартире. За несколько месяцев до этого офицер попал в неприятную ситуацию — таксист выстрелил в него из травматического пистолета.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Турция
  • Азербайджан
  • Ильхам Алиев
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров