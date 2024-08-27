Экс-телохранитель Алиева умер в Турции при загадочных обстоятельствах

Бывший телохранитель азербайджанского президента Ильхама Алиева Махир Мамедов скончался в одном из пятизвездочных отелей турецкого города Айдын. 50-летнего мужчину нашли мёртвым супруга и сын, которые прибыли на курорт вместе с ним, сообщила газета Türkiye.

По данным издания, трагедия произошла 27 августа в полдень. Жена и ребёнок Мамедова отправились на прогулку, а по возвращении обнаружили его неподвижно лежащим на полу. Прибывшей в отель бригаде скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

«Точная причина смерти Махира Мамедова, который некоторое время был близким телохранителем президента Азербайджана Ильхама Алиева, станет известна после вскрытия в Измирском судебно-медицинском морге», — добавили местные журналисты.