Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 20:23

Пианист и музыкальный критик Леонид Гаккель скончался на 89-м году жизни

Леонид Гаккель. Обложка © Мариинский театр

Леонид Гаккель. Обложка © Мариинский театр

В возрасте 88 лет умер профессор Санкт-Петербургской консерватории Леонид Гаккель. Трагичной новостью о кончине музыковеда поделилась пресс-служба Мариинского театра 26 августа.

По словам генерального директора Мариинки Валерия Гергиева, мир запомнт Гаккеля как блистательного оратора, одарённого педагога, авторитетного учёного и усердного летописца музыкальной жизни города на Неве. Прощание с пианистом состоится 30 августа в центре мемориальной культуры "Память бесконечна".

«Мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Леонида Евгеньевича, коллегам, друзьям, ученикам. Его уход стал невосполнимой утратой», — подытожил коллектив театра.

В возрасте 80 лет умер главный художник «Эрмитажа» Евгений Добровинский
В возрасте 80 лет умер главный художник «Эрмитажа» Евгений Добровинский

Ранее из жизни на 79-м году жизни ушёл народный артист Российской Федерации Леонид Ремнёв. Актёр скончался прямо во время спектакля в ТЮЗе, медики пытались реанимировать лауреата «Пушкинской премии», но их старания оказались безрезультатными.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров