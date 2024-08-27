Пианист и музыкальный критик Леонид Гаккель скончался на 89-м году жизни

В возрасте 88 лет умер профессор Санкт-Петербургской консерватории Леонид Гаккель. Трагичной новостью о кончине музыковеда поделилась пресс-служба Мариинского театра 26 августа.

По словам генерального директора Мариинки Валерия Гергиева, мир запомнт Гаккеля как блистательного оратора, одарённого педагога, авторитетного учёного и усердного летописца музыкальной жизни города на Неве. Прощание с пианистом состоится 30 августа в центре мемориальной культуры "Память бесконечна".

«Мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Леонида Евгеньевича, коллегам, друзьям, ученикам. Его уход стал невосполнимой утратой», — подытожил коллектив театра.