Повторил за Овечкиным: Российский чемпион Кубка Стэнли Куликов поел икорушки из трофея

Выступающий за «Флориду Пантерз» в НХЛ российских хоккеист Дмитрий Куликов ярко отпраздновал день в компании свежего трофея — Кубка Стэнли. Сначала спортсмен показал чемпионский приз юным воспитанникам «пантер», а после — водрузил его на яхту в Майями и устроил гастрономический перфоманс.

Куликов наполнил трофей красной икрой и принялся баловать себя традиционным русским деликатесом прямо на палубе корабля. Ролик с участием хоккеиста опубликовала его супруга Эмилия. В конце же вечеринки кубков стало два — один из них оказался тортом в натуральную величину.

Дмитрий Куликов развлекается с Кубком Стэнли. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / emeliekulikova

В последний раз Кубок Стэнли наполнялся икрой российским игроком шесть лет назад в Москве, когда победу в плей-офф НХЛ праздновал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Впрочем, тогда деликатес был чёрным.