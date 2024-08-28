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27 августа, 22:24

Повторил за Овечкиным: Российский чемпион Кубка Стэнли Куликов поел икорушки из трофея

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отведал красной икры из Кубка Стэнли

Выступающий за «Флориду Пантерз» в НХЛ российских хоккеист Дмитрий Куликов ярко отпраздновал день в компании свежего трофея — Кубка Стэнли. Сначала спортсмен показал чемпионский приз юным воспитанникам «пантер», а после — водрузил его на яхту в Майями и устроил гастрономический перфоманс.

Куликов наполнил трофей красной икрой и принялся баловать себя традиционным русским деликатесом прямо на палубе корабля. Ролик с участием хоккеиста опубликовала его супруга Эмилия. В конце же вечеринки кубков стало два — один из них оказался тортом в натуральную величину.

Дмитрий Куликов развлекается с Кубком Стэнли. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / emeliekulikova

В последний раз Кубок Стэнли наполнялся икрой российским игроком шесть лет назад в Москве, когда победу в плей-офф НХЛ праздновал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Впрочем, тогда деликатес был чёрным.

Россияне стали есть больше красной икры
Россияне стали есть больше красной икры

Напомним, что «Флорида Пантерз» победила «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги и стала обладателем Кубка Стэнли. Для выяснения чемпиона потребовались все семь матчей. Победителями стали сразу три российских спортсмена: Дмитрий Куликов, Владимир Тарасенко и Сергей Бобровский.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / emeliekulikova

Илья Пушкарев
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