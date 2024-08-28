Два частных дома сгорели в белгородском селе после атаки дронов ВСУ
Украинские беспилотники атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате полностью сгорели два частных дома, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Также были уничтожены надворная постройка и три автомобиля. Ещё один частный дом получил повреждения.
«Оперативные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны РФ», — написал Гладков в телеграм-канале.
Также средства ПВО сбивали беспилотники прошедшей ночью в Воронежской и Ростовской областях. Всего было уничтожено 12 дронов.
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