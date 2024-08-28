Два частных дома сгорели в белгородском селе после атаки дронов ВСУ

Украинские беспилотники атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате полностью сгорели два частных дома, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также были уничтожены надворная постройка и три автомобиля. Ещё один частный дом получил повреждения.

«Оперативные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны РФ», — написал Гладков в телеграм-канале.