В Госдуме сообщили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

С 1 сентября в России вступит в действие новый закон, предусматривающий запрет на высадку из автомобиля инвалидов I группы и детей-инвалидов. За его нарушение для водителей предусмотрены штрафы — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«С 1 сентября 2024 года начнет действовать очень важный закон: мы запретили высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. За это предусмотрены штрафы – 5 тысяч рублей для водителя и до 30 тысяч – для должностного лица», — сообщил Федяев в беседе с РИА «Новости».

Депутат упомянул, что ранее приняли закон, запрещающий высаживать инвалидов I группы, если те находятся в машине без сопровождающих лиц или при себе у них нет социальной карты.