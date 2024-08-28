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Регион
28 августа, 05:24

В Госдуме сообщили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

Госдума: С 1 сентября будет запрещено высаживать из транспорта инвалидов

С 1 сентября в России вступит в действие новый закон, предусматривающий запрет на высадку из автомобиля инвалидов I группы и детей-инвалидов. За его нарушение для водителей предусмотрены штрафы — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«С 1 сентября 2024 года начнет действовать очень важный закон: мы запретили высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. За это предусмотрены штрафы – 5 тысяч рублей для водителя и до 30 тысяч – для должностного лица», — сообщил Федяев в беседе с РИА «Новости».

Депутат упомянул, что ранее приняли закон, запрещающий высаживать инвалидов I группы, если те находятся в машине без сопровождающих лиц или при себе у них нет социальной карты.

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К слову, Life.ru рассказал, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают и какое наказание будет за это грозить водителям. К примеру за неподачу сигнала перед началом манёвра можно получить штраф в размере 500 рублей.

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Shutterstock / FOTODOM / Zhuravlev Andrey

Владимир Озеров
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