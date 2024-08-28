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Регион
28 августа, 06:03

Голубев назвал цель атаки четырёх украинских БПЛА в Каменском районе

Голубев сообщил о пожаре на топливном складе в Каменском районе из-за атаки БПЛА

На топливном складе в Каменском районе Ростовской области вспыхнул пожар в результате ночной атаки четырёх украинских БПЛА. Никто не пострадал, сообщает губернатор региона Василий Голубев.

«‎В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует‎», – уточнил руководитель области.

Ранее сегодня сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сработали в двух регионах России. Над Воронежской областью сбили восемь БПЛА, а над Ростовской – четыре дрона.

Два населённых пункта эвакуировали в Воронежской области из-за падения БПЛА
Два населённых пункта эвакуировали в Воронежской области из-за падения БПЛА
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VK / Противопожарная служба Ростовской области

Андрей Бражников
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