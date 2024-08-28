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28 августа, 06:25

Димон из «Бумера» и его жена судятся с коммунальщиками из-за долгов

Актёр Мерзликин задолжал 162 тысячи рублей московским коммунальщикам

Андрей Мерзликин. Фото © Московская филармония

Андрей Мерзликин. Фото © Московская филармония

Актёр Андрей Мерзликин, исполнивший роль Димона «Ошпаренного» в культовом фильме «Бумер», вместе со своей женой задолжал коммунальщикам в Москве 162 тысячи рублей. Об этом пишет Mash.

Жилищник Очаково-Матвеевского района столицы подал судебный приказ на девятерых человек, одним из которых стал как раз Мерзликин и вместе с супругой Анной, работающей психологом. Они никак не реагировали на оповещения коммунальных служб с ноября 2023 года.

К концу лета коммунальщики осознали тщетность своих стараний и, решив, что достучаться до актёра не выйдет, обратились в суд. Теперь артист должен вернуть 162 тысячи рублей, а ещё выплатить два небольших штрафа ГИБДД на 1000 рублей.

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Насобиравший рекордные 520 штрафов на "Хаммере" Элджей закрыл долги после публикации Life.ru

Проблемы посерьёзнее наблюдаются у звезды аншлага Юрия Гальцева, который задолжал налоговой 1,5 миллиона рублей, поскольку его фирма целый год не платила за аренду помещения для арт-кафе в Петербурге. Сейчас его разыскивают приставы.

Владимир Озеров
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