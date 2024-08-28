Армия России теснит элитную бригаду ВСУ «Эдельвейс» в боях за выход к Славянску и Краматорску

У Вооружённых сил Украины постепенно рушится линия обороны на северском направлении, которую они возводили несколько лет. Её успешно продолжает прорывать армия России. Командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Южной группировки войск с позывным Золотой отметил, что данные действия со стороны ВС РФ сможет дать возможность выхода к Славянску и Краматорску.

«Если смотреть из положения, где они обороняются, то у них довольно-таки грамотно построена оборона: они занимают выгодные места, где трудно пройти — высоты, складки местности. Проламываем. Еще чуть-чуть додавить на нашем направлении, и они должны посыпаться. Если их проломить, то противник дальше посыплется вплоть до Славянска и Краматорска. Надо давить и темпы не сбавлять — и все получится», — сказал ТАСС Золотой.

Он рассказал, что на данный момент основной задачей стал выход на Северск. ВС РФ «необходимо проделать большую работу», а точнее подготовить штурмовые группы, узнать, где находится противник и организовать артиллерийский огонь и FPV-дроны.

«Мы уже их вероятные пути знаем, при появлении начинаем работать из артиллерии, с дронов, довольно эффективно работаем — недавно пикап сожгли. При помощи квадрокоптера разбросали мины-ловушки. Этого хватает, чтобы сжечь колёса. А потом при помощи артиллерии уничтожили машину», — заявил командир батальона.

Он также рассказал, что бойцы РФ уже научились противодействовать самым неприятным видам вооружения. Ребята активно сбивают разнотипные дроны из стрелкового оружия и FPV.

Кроме того, он уточнил, что бои ведутся против 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, именуемой "Эдельвейс". Данное подразделение существовало ещё до начала спецоперации, имеет хороший пиар на Украине и известна своей нацисткой идеологией. В частности, в опорных пунктах российские бойцы неоднократно находили символику фашистской Германии пришитой к украинскому флагу или вышивку герба Украины на стягах Третьего рейха.