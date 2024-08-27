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27 августа, 13:31

Военкор Коц сравнил оборону Курской области от ВСУ с подвигом Брестской крепости

Российские военные в ходе отражения атаки ВСУ в Курской области в августе 2024 года повторили подвиг красноармейцев в Брестской крепости в июне 1941-го. Такую аналогию провёл военкор Александр Коц после того, как встретился с бойцами, которые сдерживали наступление врага с первого дня вторжения.

В небольшом населённый пункте под названием Малая Локня бойцы 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса "упёрлись лбом" и не дали врагу прорваться, вступив в бой с преобладающими силами противника.

«Наш батальон находился в Курской области на отдыхе. 6 августа мы были подняты по тревоге, выдвинулись в сторону границы с задачей создать линию боевого соприкосновения, не допустить дальнейшего прорыва на территорию России», - вспоминает замкомандира батальона с позывным "Кадет".

Подробнее об этих событиях читайте в материале kp.ru.

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Ранее стало известно, что украинская армия потеряла свыше 6600 солдат за весь период боевых действий в приграничных районах Курской области, также российские войска уничтожили 73 вражеских танка. Между тем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге заявил, что Вооружённые силы Украины могут предпринять попытки покушений на должностных лиц новых российских регионов с использованием химических веществ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Алексей Берковиц
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