Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 08:25

Экономных россиянок напугали жуткой опасностью шеллака на дому

Бьюти-блогер Горбунова: Маникюр на дому грозит деформацией ногтевой пластины

Некоторые женщины, желая сэкономить на маникюре в салоне, предпочитают делать его сами на дому. Но такая бьюти-процедура может завершиться плачевно для рук и ногтей. Возможные риски озвучила «Вечерней Москве» бьюти-блогер Рия Горбунова.

Она отметила, что при самостоятельном выполнении маникюра, можно серьёзно повредить и деформировать ногтевую пластину. Неправильное нанесение и снятие гель-лака может привести к ослаблению и ломкости ногтей. Кроме того, в домашних условиях зачастую не выполняются все необходимые нормы дезинфекции инструментов. Из-за этого высок риск подцепить гнойные инфекции и грибковые заболевания.

Кроме того, важно правильно использовать УФ- или ЛЕД-лампы. Слишком долгое или недостаточное облучение может повлиять на здоровье ногтей и кожи рук.

«Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения может привести к преждевременному старению кожи и даже к ожогам, в то время как недостаточное облучение не обеспечит должного затвердения геля», — рассказала эксперт.

Россиянок предупредили о риске ослепнуть из-за излучения от ламп для маникюра
Россиянок предупредили о риске ослепнуть из-за излучения от ламп для маникюра

Кроме того, неравномерное нанесение гель-лака в целом выглядит неэстетично. На поверхности ногтя могут образовываться пузыри, трещины и неровности, что не случится, если сделать маникюр у профессионала в салоне, отметила Горбунова.

Ранее россиянок предупредили о рисках подхватить ВИЧ и гепатит через домашний маникюр. Чтобы этого не случилось, надо обрабатывать домашний инструмент, а также пользоваться сухожаром (устройство для стерилизации инструментов). В крайнем случае можно пользоваться дезинфицирующим раствором и духовым шкафом с конвекцией.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров