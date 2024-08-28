Экономных россиянок напугали жуткой опасностью шеллака на дому

Некоторые женщины, желая сэкономить на маникюре в салоне, предпочитают делать его сами на дому. Но такая бьюти-процедура может завершиться плачевно для рук и ногтей. Возможные риски озвучила «Вечерней Москве» бьюти-блогер Рия Горбунова.

Она отметила, что при самостоятельном выполнении маникюра, можно серьёзно повредить и деформировать ногтевую пластину. Неправильное нанесение и снятие гель-лака может привести к ослаблению и ломкости ногтей. Кроме того, в домашних условиях зачастую не выполняются все необходимые нормы дезинфекции инструментов. Из-за этого высок риск подцепить гнойные инфекции и грибковые заболевания.

Кроме того, важно правильно использовать УФ- или ЛЕД-лампы. Слишком долгое или недостаточное облучение может повлиять на здоровье ногтей и кожи рук.

«Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения может привести к преждевременному старению кожи и даже к ожогам, в то время как недостаточное облучение не обеспечит должного затвердения геля», — рассказала эксперт.

Кроме того, неравномерное нанесение гель-лака в целом выглядит неэстетично. На поверхности ногтя могут образовываться пузыри, трещины и неровности, что не случится, если сделать маникюр у профессионала в салоне, отметила Горбунова.