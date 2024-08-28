ВСУ впервые за СВО атаковали Кировскую область, под удар БПЛА попала нефтебаза
Соколов: БПЛА атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области
Беспилотный летательный аппарат ВСУ впервые с начала СВО атаковала Кировскую область, под удар попала ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. Об этом рассказал губернатор региона Александр Соколов в Telegram.
«Несколько минут назад совершен прилёт БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем», — успокоил Соколов.
По его словам, сейчас на месте происшествия работает глава города Котельнича Олег Исмаилов. Устраняют последствия прилёта различные профильные службы.
Ранее Life.ru рассказал о том, что в Воронежской области уничтожили одиночный украинский дрон самолётного типа. В результате атаки БПЛА провели эвакуацию двух населённых пунктов.
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