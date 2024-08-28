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28 августа, 08:01

ВСУ впервые за СВО атаковали Кировскую область, под удар БПЛА попала нефтебаза

Соколов: БПЛА атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области

Беспилотный летательный аппарат ВСУ впервые с начала СВО атаковала Кировскую область, под удар попала ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. Об этом рассказал губернатор региона Александр Соколов в Telegram.

«Несколько минут назад совершен прилёт БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем», — успокоил Соколов.

По его словам, сейчас на месте происшествия работает глава города Котельнича Олег Исмаилов. Устраняют последствия прилёта различные профильные службы.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что в Воронежской области уничтожили одиночный украинский дрон самолётного типа. В результате атаки БПЛА провели эвакуацию двух населённых пунктов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Наталья Афонина
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