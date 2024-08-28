Названа цель украинских дронов, атаковавших Вятку впервые с начала СВО

Целью украинских БПЛА, которые впервые атаковали Кировскую область, был комбинат «Зенит» — прилёт пришёлся в ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич.

По данным SHOT, вражеский беспилотник атаковал комбинат «Зенит» около 10 утра, удар пришёлся по пустому резервуару с нефтепродуктами, дрон взорвался и загорелся. Вторая попытка атаковать была спустя 40 минут, но БПЛА также взорвался и загорелся.