Названа цель украинских дронов, атаковавших Вятку впервые с начала СВО
SHOT: Целью украинских БПЛА в Кировской области был комбинат «Зенит»
Целью украинских БПЛА, которые впервые атаковали Кировскую область, был комбинат «Зенит» — прилёт пришёлся в ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич.
По данным SHOT, вражеский беспилотник атаковал комбинат «Зенит» около 10 утра, удар пришёлся по пустому резервуару с нефтепродуктами, дрон взорвался и загорелся. Вторая попытка атаковать была спустя 40 минут, но БПЛА также взорвался и загорелся.
Пострадавших нет.
О том, что беспилотный летательный аппарат ВСУ впервые с начала СВО атаковала Кировскую область, ранее рассказал губернатор региона Александр Соколов. А на днях в Саратовской области атака украинских БПЛА повредила 23 автомобиля.
Валерий Шарифулин / ТАСС