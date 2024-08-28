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28 августа, 08:27

Названа цель украинских дронов, атаковавших Вятку впервые с начала СВО

SHOT: Целью украинских БПЛА в Кировской области был комбинат «Зенит»

Целью украинских БПЛА, которые впервые атаковали Кировскую область, был комбинат «Зенит» — прилёт пришёлся в ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич.

По данным SHOT, вражеский беспилотник атаковал комбинат «Зенит» около 10 утра, удар пришёлся по пустому резервуару с нефтепродуктами, дрон взорвался и загорелся. Вторая попытка атаковать была спустя 40 минут, но БПЛА также взорвался и загорелся.

Пострадавших нет.

О том, что беспилотный летательный аппарат ВСУ впервые с начала СВО атаковала Кировскую область, ранее рассказал губернатор региона Александр Соколов. А на днях в Саратовской области атака украинских БПЛА повредила 23 автомобиля.

Обложка ©

Валерий Шарифулин / ТАСС

Марина Фещенко
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