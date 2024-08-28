Трёх пропавших детей из приёмной семьи в Якутии нашли в 10 км от дома
В Якутии пропали три ребёнка из приёмной семьи, которые проживают в селе Эйик. Ребят в возрасте от 6 до 14 лет искали все местные жители. Об этом сообщает Служба спасения Якутии.
Малыши ушли из дома с рюкзаками. Пропажу ребят заметил отец семейства в пять часов утра. Этим летом дети однажды уже уходили, правда смогли вернуться домой самостоятельно. В этот раз малыши не смогли найти дорогу обратно. В их поисках задействовали 8 квадроциклов и 2 беспилотника. На подмогу вылетели спасатели из Нюрбинского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии. Детей удалось найти в 10 км от дома.
«Детей нашли в лесу, в 10 километрах от с. Эйик, где они проживают в приёмной семье. Состояние детей удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась. С детьми работает школьный психолог», — рассказали в службе.
Ранее Life.ru рассказал историю россиянки, которая пропала во время шторма, но смогли приплыть обратно спустя 3,5 часа. Как оказалось потом девушка является профессиональной пловчихой. Её жизни уже ничего не угрожает, спортсменка чувствует себя хорошо.
Shutterstock / FOTODOM / Ann in the uk