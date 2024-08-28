Трёх пропавших детей из приёмной семьи в Якутии нашли в 10 км от дома

В Якутии пропали три ребёнка из приёмной семьи, которые проживают в селе Эйик. Ребят в возрасте от 6 до 14 лет искали все местные жители. Об этом сообщает Служба спасения Якутии.

Малыши ушли из дома с рюкзаками. Пропажу ребят заметил отец семейства в пять часов утра. Этим летом дети однажды уже уходили, правда смогли вернуться домой самостоятельно. В этот раз малыши не смогли найти дорогу обратно. В их поисках задействовали 8 квадроциклов и 2 беспилотника. На подмогу вылетели спасатели из Нюрбинского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии. Детей удалось найти в 10 км от дома.

«Детей нашли в лесу, в 10 километрах от с. Эйик, где они проживают в приёмной семье. Состояние детей удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась. С детьми работает школьный психолог», — рассказали в службе.