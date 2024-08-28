Опубликовано видео с украинскими дронами, которые пытались атаковать Вятку впервые с начала СВО
SHOT: Дроны по нефтебазе в Кировской области могли запустить из Сумской области
Дроны по нефтебазе в Кировской области, предварительно, запускались из Сумской области Украины, сообщает источник SHOT. На видео — пролёт одного из них.
Пролёт украинского дрона в Кировской области. Видео © SHOT
Уже четвёртый дрон-камикадзе пытался атаковать комбинат «Зенит» в городе Котельнич. Сейчас тм горит два резервуара.
О том, что беспилотный летательный аппарат ВСУ впервые с начала СВО атаковала Кировскую область, ранее рассказал губернатор региона Александр Соколов. По данным SHOT, их целью был комбинат «Зенит» — прилёт пришёлся в ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич.
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