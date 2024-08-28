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Регион
28 августа, 08:47
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Опубликовано видео с украинскими дронами, которые пытались атаковать Вятку впервые с начала СВО

SHOT: Дроны по нефтебазе в Кировской области могли запустить из Сумской области

Дроны по нефтебазе в Кировской области, предварительно, запускались из Сумской области Украины, сообщает источник SHOT. На видео — пролёт одного из них.

Пролёт украинского дрона в Кировской области. Видео © SHOT

Уже четвёртый дрон-камикадзе пытался атаковать комбинат «Зенит» в городе Котельнич. Сейчас тм горит два резервуара.

О том, что беспилотный летательный аппарат ВСУ впервые с начала СВО атаковала Кировскую область, ранее рассказал губернатор региона Александр Соколов. По данным SHOT, их целью был комбинат «Зенит» — прилёт пришёлся в ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Anelo

Александра Вишнякова
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