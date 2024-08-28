Бойцы «Юга» за сутки уничтожили 3 склада и 690 военнослужащих ВСУ

Российская группировка «Юг» за сутки разгромила склады ВСУ и лишила украинскую армию 690 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, 21 автомобиль, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», — сообщили в ведомстве.

Также противник потерял три склада с вооружением. В военном ведомстве уточнили, что российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 69-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 4-й танковой и 143-й пехотной бригад ВС Украины.