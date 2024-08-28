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Регион
28 августа, 09:59

Песков: РФ добьётся успеха в СВО, несмотря на новые «планы победы» Зеленского

Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине, несмотря на все заявления Зеленского о готовящимся «плане победы». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не первый раз такие заявления слышим от предстателей киевского режима. Мы отдаём себе отчёт в сущности этого киевского режима. Мы продолжаем СВО и достигнем всех поставленных целей», — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков: Предпосылок для переговоров по Украине нет
Дмитрий Песков: Предпосылок для переговоров по Украине нет

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский планирует в сентябре показать план войны с Россией президенту США Джо Байдену. Но для «плана победы Украины» Киеву опять нужны деньги Запада. По словам лидера киевского режима, успех стратегии зависит от хозяина Овального кабинета.

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Life.ru

Александр Юнашев
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