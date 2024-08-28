Песков: РФ добьётся успеха в СВО, несмотря на новые «планы победы» Зеленского

Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине, несмотря на все заявления Зеленского о готовящимся «плане победы». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не первый раз такие заявления слышим от предстателей киевского режима. Мы отдаём себе отчёт в сущности этого киевского режима. Мы продолжаем СВО и достигнем всех поставленных целей», — сказал представитель Кремля.