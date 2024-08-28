Дмитрий Песков: Предпосылок для переговоров по Украине нет

Предпосылок для переговоров по разрешению конфликта на Украине на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди о готовности помочь в переговорах.

«В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет», — сказал представитель Кремля.