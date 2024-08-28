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28 августа, 09:36

Дмитрий Песков: Предпосылок для переговоров по Украине нет

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Предпосылок для переговоров по разрешению конфликта на Украине на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди о готовности помочь в переговорах.

«В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что индийская сторона последовательно занимает позицию сторонника дипломатического урегулирования конфликта, и эта позиция сходится с мировоззрением Москвы.

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Напомним, Нарендра Моди приезжал в Киев 23 августа ради встречи с Владимиром Зеленским. Он совершил путешествие на поезде из Польши. Во время переговоров стороны детально обсудили конфликт на Украине. Позже премьер-министр Индии рассказал президенту РФ Владимиру Путину подробности визита в Киев и выразил готовность оказать любую помощь в урегулировании украинского конфликта.

Александр Юнашев
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