Дмитрий Песков: Предпосылок для переговоров по Украине нет
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Предпосылок для переговоров по разрешению конфликта на Украине на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди о готовности помочь в переговорах.
«В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что индийская сторона последовательно занимает позицию сторонника дипломатического урегулирования конфликта, и эта позиция сходится с мировоззрением Москвы.
Напомним, Нарендра Моди приезжал в Киев 23 августа ради встречи с Владимиром Зеленским. Он совершил путешествие на поезде из Польши. Во время переговоров стороны детально обсудили конфликт на Украине. Позже премьер-министр Индии рассказал президенту РФ Владимиру Путину подробности визита в Киев и выразил готовность оказать любую помощь в урегулировании украинского конфликта.