Российские военные получат больше «сеткомётов-убийц» для охоты на БПЛА прямо в небе
Inmatten: К концу года выпуск сеткомётов «Тайга» увеличится до 1 тысячи в месяц
Сеткомёт компании Inmatten. Фото © RT
К концу года планируется существенно увеличить выпуск российских воздушных сеткомётов «Тайга», позволяющих прямо в небе сбивать малоразмерные беспилотники и тяжёлые украинские дроны «Баба-Яга». Об этом сообщили RT в компании-разработчике Inmatten.
Устройство уже активно применяется в ходе СВО. Сеткомёты устанавливаются на квадракоптеры и, приблизившись к цели, выстреливают в дроны сетью диаметром 3,6 метров.
«Заказов на «Тайгу» очень много. Пока мы даём фронту около 300 установок в месяц. Но этого недостаточно. Сейчас решается вопрос наращивания объёмов производства до одной тысячи единиц ежемесячно», — заявили в Inmatten.
Испытание сеткомёта БПЛА «Осоед». Видео © Telegram / setkomet
Также для нужд российской армии разработаны аналогичные перехватчики — «Тарантул» и «Осоед». По мнению разработчиков, сеткомёты, установленные на квадракоптерах, являются одним из самых эффективных инструментов борьбы с БПЛА при засаде и патрулировании воздушного пространства.
«Установка сеткомёта осуществляется в полевых условиях и занимает буквально несколько минут. Если военнослужащий допустил ошибку, об этом будет сигнализировать специальный датчик, который загорится красным цветом», — пояснил представитель компании.
Ранее Life.ru писал, что в России создали FPV-дрон «Судного дня». Аппарат смогут применять в случае нанесения ядерных ударов. Данный дрон небольших размеров, но с возможностью компактной укладки вместе с наземным оборудованием. Также аппарат сможет с лёгкостью облететь необходимые точки и попасть внутрь зданий или промышленных сооружений.