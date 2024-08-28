Российские военные получат больше «‎сеткомётов-убийц‎» для охоты на БПЛА прямо в небе

К концу года планируется существенно увеличить выпуск российских воздушных сеткомётов «Тайга», позволяющих прямо в небе сбивать малоразмерные беспилотники и тяжёлые украинские дроны «Баба-Яга». Об этом сообщили RT в компании-разработчике Inmatten.

Устройство уже активно применяется в ходе СВО. Сеткомёты устанавливаются на квадракоптеры и, приблизившись к цели, выстреливают в дроны сетью диаметром 3,6 метров.

«Заказов на «Тайгу» очень много. Пока мы даём фронту около 300 установок в месяц. Но этого недостаточно. Сейчас решается вопрос наращивания объёмов производства до одной тысячи единиц ежемесячно», — заявили в Inmatten.

Испытание сеткомёта БПЛА «Осоед». Видео © Telegram / setkomet

Также для нужд российской армии разработаны аналогичные перехватчики — «Тарантул» и «Осоед». По мнению разработчиков, сеткомёты, установленные на квадракоптерах, являются одним из самых эффективных инструментов борьбы с БПЛА при засаде и патрулировании воздушного пространства.

«Установка сеткомёта осуществляется в полевых условиях и занимает буквально несколько минут. Если военнослужащий допустил ошибку, об этом будет сигнализировать специальный датчик, который загорится красным цветом», — пояснил представитель компании.