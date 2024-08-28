Песков развеял слухи об участии срочников в боях с ВСУ под Курском
Песков: Сообщения о нахождении призывников под Курском искажают реальность
Слухи о том, что призывники вместе с ВС РФ останавливают вторгнувшиеся в Курскую область ВСУ, являются искажением реальности. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикации о том, что срочники якобы принимают участие в боях с украинскими солдатами в Курской области.
«Нет, чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности, и не считаем необходимым такие сообщения комментировать», — заявил представитель Кремля.
Под Курском сейчас продолжаются боевые действия с участием спецназа «Ахмат». По словам его командира Апти Алаудинова, сегодня российским военным удалось нанести ещё одно серьёзное поражение ВСУ в регионе.
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