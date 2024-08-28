Песков развеял слухи об участии срочников в боях с ВСУ под Курском

Слухи о том, что призывники вместе с ВС РФ останавливают вторгнувшиеся в Курскую область ВСУ, являются искажением реальности. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикации о том, что срочники якобы принимают участие в боях с украинскими солдатами в Курской области.