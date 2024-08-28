В Кремле оценили предупреждение Трампа о третьей мировой войне

Многие западные страны основательно вмешались в конфликт на Украине и являются его прямыми участниками. А их содействие Киеву в вылазке в курское приграничье максимально эскалируют ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что действия ВСУ в Курской области грозят привести к третьей мировой войне, добавив, что повод для тревоги вполне реальный

«Многие страны так называемого коллективного Запада по уши залезли в этот конфликт, напрямую вовлечены в него. Такие вылазки, как в Курской области, конечно, до предела эскалируют напряжённость. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться», — объяснил официальный представитель Кремля.