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Регион
28 августа, 10:17

В Кремле оценили предупреждение Трампа о третьей мировой войне

Песков: К словам Трампа о риске третьей мировой можно относиться с пониманием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Многие западные страны основательно вмешались в конфликт на Украине и являются его прямыми участниками. А их содействие Киеву в вылазке в курское приграничье максимально эскалируют ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что действия ВСУ в Курской области грозят привести к третьей мировой войне, добавив, что повод для тревоги вполне реальный

«Многие страны так называемого коллективного Запада по уши залезли в этот конфликт, напрямую вовлечены в него. Такие вылазки, как в Курской области, конечно, до предела эскалируют напряжённость. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться», — объяснил официальный представитель Кремля.

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Напомним, что Дональд Трамп предрёк начало третьей мировой войны из-за операции ВС Украины в Курской области. Выступая перед членами Ассоциации национальной гвардии США политик заявил: «Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война».

Александр Юнашев
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