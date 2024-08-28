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Регион
28 августа, 07:48
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Трамп – о вторжении ВСУ в Курскую область: «‎Будет третья мировая война»

Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война стала гораздо ближе из-за операции ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Independent.

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война», — сказал республиканец.

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В Великобритании считают, что Сырский отдал приказ о начале вторжения в Курскую область, поскольку хотел спасти свою военную карьеру после неудач под Харьковом и сдачи Артёмовска. Сам украинский главком говорит, что операция под Курском нужна была, чтобы РФ отвела свои войска с наиболее проблемных для ВСУ участков для защиты приграничья. Однако в США уверены, что он потерпел неудачу, заплатив огромную цену за своё решение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Владимир Озеров
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