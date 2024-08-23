Полиция в Аризоне разыскивает человека, угрожавшего убить Трампа

В американской Аризоне полиция разыскивает мужчину, который угрожал убить кандидата в президенты и бывшего лидера страны Дональда Трампа, который посещает штат, пишет Cochise County. По словам шерифа округа Кочис, речь идёт о 66-летнем Рональде Ли Сивруде.

«Соображения общественной безопасности: Сивруд разыскивается в рамках следствия по делу об угрозах убить кандидата в президенты», — указано в заявлении.