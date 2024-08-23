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22 августа, 21:56

Полиция в Аризоне разыскивает человека, угрожавшего убить Трампа

В американской Аризоне полиция разыскивает мужчину, который угрожал убить кандидата в президенты и бывшего лидера страны Дональда Трампа, который посещает штат, пишет Cochise County. По словам шерифа округа Кочис, речь идёт о 66-летнем Рональде Ли Сивруде.

«Соображения общественной безопасности: Сивруд разыскивается в рамках следствия по делу об угрозах убить кандидата в президенты», — указано в заявлении.

У Сивруда, как сообщается, есть и другие «заслуги»: наезд на человека и отсутствие регистрации в качестве сексуального преступника.

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Опасения правоохранителей не беспочвенны: покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. Преступник Томас Мэтью Крукс стрелял с крыши стоящего рядом здания. Пуля задела верхнюю часть уха политика, не причинив ему большого вреда. Крукс был ликвидирован на месте. По мнению журналиста Такера Карлсона, после этого инцидента всё изменилось, а Трамп стал лидером нации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Анатолий Симоненко
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