В России изменится жизнь самозанятых и получающих зарплаты «в конвертах»
РБК: Минэкономики ужесточает контроль за наймом самозанятых и серыми зарплатами
В России собрались усилить борьбу с зарплатами «в конвертах». Для этого Минэкономразвития (МЭР) предложило расширить список признаков использования серых зарплат, сообщает РБК.
Ранее Life.ru сообщал о главной ошибке работодателей, которые выплачивают сотрудникам серую зарплату. Владельцы компаний напрасно рассчитывают на экономию средств, так как в этом случае они рискуют быть пойманными налоговой или трудовой инспекциями. Наказание за подобные фокусы может быть вплоть до тюремного заключения.
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