В России изменится жизнь самозанятых и получающих зарплаты «в конвертах»

В России собрались усилить борьбу с зарплатами «в конвертах». Для этого Минэкономразвития (МЭР) предложило расширить список признаков использования серых зарплат, сообщает РБК.

Первым таким пунктом, по задумке ведомства, станет начисление определённому количеству работников ежемесячной заработной платы ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Напомним, что в 2024 году эта сумма эквивалентна 19 242 рублей. Второй «тревожный звоночек» — это сохранение или повышение числа работников при сокращении фонда оплаты труда на 80 процентов за квартал. Но тут есть условие, что в штате более 15 человек. Третий пункт, который выделяют в МЭР, это взаимодействие работодателя с 35 и более самозанятыми с доходом каждого более 35 тысяч рублей. Тут тоже есть условия, например, длительность и постоянство такого сотрудничества, а также доля доходов от данной организации в суммарных доходах самозанятого. Последним пунктом станет снижение зарплаты у четверти и более работников, когда речь идёт о медицинской организации.