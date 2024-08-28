Два польских солдата подстрелили друг друга на границе с Белоруссией
Польские военные получили ранения на границе с Белоруссией при передаче оружия
Ранения на границе с Белоруссией получили два польских солдата. Это произошло в момент, когда они передавали друг другу оружие во время смены поста. Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши в соцсети X.
«Недалеко от Новой Луки произошёл несчастный случай. При передаче оружия во время смены поста произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу», — говорится в сообщении.
Военного в срочном порядке привезли в госпиталь в Белостоке. Его доставили на вертолёте. Также пострадал второй солдат из того же подразделения. Он получил ранение в палец. Его отвезли в больницу в Хайнувке после оказания первой помощи. Там ему провели дополнительное обследование.
По данным командования, жизни бойцов ничего не угрожает. Полиция продолжает проводить расследование на месте происшествия.
Ранее Life.ru рассказал об осколочном ранении, которое получили два человека в результате удара ВСУ по Шебекино. Пострадавшими оказались местные жители — мужчина и женщина. Их обоих госпитолизировали в горбольницу областного центра. У них осколочные ранения и травмы минно-взрывного характера.
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