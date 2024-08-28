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Регион
28 августа, 11:25

Два польских солдата подстрелили друг друга на границе с Белоруссией

Польские военные получили ранения на границе с Белоруссией при передаче оружия

Ранения на границе с Белоруссией получили два польских солдата. Это произошло в момент, когда они передавали друг другу оружие во время смены поста. Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши в соцсети X.

«Недалеко от Новой Луки произошёл несчастный случай. При передаче оружия во время смены поста произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу», — говорится в сообщении.

Военного в срочном порядке привезли в госпиталь в Белостоке. Его доставили на вертолёте. Также пострадал второй солдат из того же подразделения. Он получил ранение в палец. Его отвезли в больницу в Хайнувке после оказания первой помощи. Там ему провели дополнительное обследование.

По данным командования, жизни бойцов ничего не угрожает. Полиция продолжает проводить расследование на месте происшествия.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANURAKE SINGTO-ON

Наталья Афонина
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