Life.ru публикует момент взрыва БПЛА ВСУ над комбинатом в Кировской области
SHOT: Взрыв БПЛА ВСУ над комбинатом «Зенит» в Котельниче попал на видео
Момент детонации украинского БПЛА в Кировской области попал на камеру. Всего, по данным SHOT, комбинат «Зенит» атаковали 4 БПЛА ВСУ.
Момент взрыва украинского беспилотника над комбинатом «Зенит» в Кировской области. Видео © SHOT
После атаки дронов на комбинате продолжал гореть полный резервуар, другой, который был пустой, потушили почти сразу. К настоящему моменту пламя уже удалось устранить.
Напомним, что сегодня украинский дрон впервые за время проведения спецоперации нанёс удар по нефтебазе в Кировской области, что привело к возгоранию одного из резервуаров с нефтепродуктами. К счастью, обошлось без пострадавших.