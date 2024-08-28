Life.ru публикует момент взрыва БПЛА ВСУ над комбинатом в Кировской области

Момент детонации украинского БПЛА в Кировской области попал на камеру. Всего, по данным SHOT , комбинат «Зенит» атаковали 4 БПЛА ВСУ.

После атаки дронов на комбинате продолжал гореть полный резервуар, другой, который был пустой, потушили почти сразу. К настоящему моменту пламя уже удалось устранить.

Напомним, что сегодня украинский дрон впервые за время проведения спецоперации нанёс удар по нефтебазе в Кировской области, что привело к возгоранию одного из резервуаров с нефтепродуктами. К счастью, обошлось без пострадавших.