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28 августа, 10:05
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Life.ru публикует момент взрыва БПЛА ВСУ над комбинатом в Кировской области

SHOT: Взрыв БПЛА ВСУ над комбинатом «Зенит» в Котельниче попал на видео

Момент детонации украинского БПЛА в Кировской области попал на камеру. Всего, по данным SHOT, комбинат «Зенит» атаковали 4 БПЛА ВСУ.

Момент взрыва украинского беспилотника над комбинатом «Зенит» в Кировской области. Видео © SHOT

После атаки дронов на комбинате продолжал гореть полный резервуар, другой, который был пустой, потушили почти сразу. К настоящему моменту пламя уже удалось устранить.

Названа цель украинских дронов, атаковавших Вятку впервые с начала СВО
Названа цель украинских дронов, атаковавших Вятку впервые с начала СВО

Напомним, что сегодня украинский дрон впервые за время проведения спецоперации нанёс удар по нефтебазе в Кировской области, что привело к возгоранию одного из резервуаров с нефтепродуктами. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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