Истощённого медведя нашли в грузовике в Петербурге, где его в заточении мучал дрессировщик В Петербурге прохожие спасли медведя, запертого владельцем в клетке грузовика 28 августа, 10:24 Владелец измождённого медведя. Обложка © SHOT

В Санкт-Петерубрге горожане спасли измождённого медведя, запертого в клетке в грузовике. Прохожие услышали жалобные стоны и обратились в полицию, владелец животного явился только после приезда правоохранителей. Об этом сообщает SHOT.

Спасённый медведь в Петербурге. Видео © SHOT

Фура была припаркована рядом со школой в Красносельском районе. Мишка жалобно рычал, выглядел чрезмерно худым и голодным. Сколько он находился взаперти неизвестно. По словам очевидцев, хищник даже не пытался защищаться или проявлять активность, он лишь стонал и не мог встать.

Грузовик, где нашли замученного медведя. Фото © SHOT

Собственником оказался известный российский дрессировщик медведей Байрам Атаев. Он заявил, что медведь — его личный питомец, который выступает с ним на разных мероприятиях. Сейчас решается дальнейшая судьба и мишки, и циркача.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области местный коммерсант поместил медвежонка в тесную грязную клетку. Животное находилось на территории кафе «Берлога» в городе Сафонове. Косолапый был весь покрыт гниющими ранами и использовался предпринимателем как живая реклама.

Авторы Татьяна Миссуми