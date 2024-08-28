Истощённого медведя нашли в грузовике в Петербурге, где его в заточении мучал дрессировщик
В Петербурге прохожие спасли медведя, запертого владельцем в клетке грузовика
Владелец измождённого медведя. Обложка © SHOT
В Санкт-Петерубрге горожане спасли измождённого медведя, запертого в клетке в грузовике. Прохожие услышали жалобные стоны и обратились в полицию, владелец животного явился только после приезда правоохранителей. Об этом сообщает SHOT.
Спасённый медведь в Петербурге. Видео © SHOT
Фура была припаркована рядом со школой в Красносельском районе. Мишка жалобно рычал, выглядел чрезмерно худым и голодным. Сколько он находился взаперти неизвестно. По словам очевидцев, хищник даже не пытался защищаться или проявлять активность, он лишь стонал и не мог встать.
Грузовик, где нашли замученного медведя. Фото © SHOT
Собственником оказался известный российский дрессировщик медведей Байрам Атаев. Он заявил, что медведь — его личный питомец, который выступает с ним на разных мероприятиях. Сейчас решается дальнейшая судьба и мишки, и циркача.
Ранее сообщалось, что в Смоленской области местный коммерсант поместил медвежонка в тесную грязную клетку. Животное находилось на территории кафе «Берлога» в городе Сафонове. Косолапый был весь покрыт гниющими ранами и использовался предпринимателем как живая реклама.