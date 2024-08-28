Дурову предрекли ещё много «пурпурных музык» после взлома его телефона Эксперт Косарева заявила, что Дуров поплатился свободой за свою «неуязвимость» 28 августа, 10:55 Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Арестованный в Париже основатель Telegram Павел Дуров поплатился своей свободой, потому что наивно верил в собственную неуязвимость в новом цифровом мире. Об этом Life.ru рассказала политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анна Косарева, комментируя новость о том, что спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон Дурова в ходе операции с кодовым названием «Пурпурная музыка».

Сколько ещё «пурпурных музык» будет сыграно для Дурова? Полагаю, что много. Любой, кто хочет быть неуязвимым в нашем дивном новом цифровом мире, поплатится. Поплатился и Дуров своей главной ценностью — свободой Анна Косарева политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анна Косарева

Эксперт напомнила, что основатель мессенджера якобы никак не ограничивал общение террористов в чатах, что и привело к плачевным последствиям. По мнению Косаревой, кем бы ни был человек — Павлом Дуровым или Полем дю Ровым — закон остаётся законом в любом государстве, и за его нарушение надо платить. При этом нужно смотреть на вопрос шире, подчеркнула политолог. Ведь дело всегда касается политических интересов правящих элит страны, на территории которой функционирует соцсеть.

«В этом плане Дурову пришлось столкнуться с эмоциональными качелями Макрона: вчера французский лидер мог тебе предложить перенести офис Telegram в Париж, а сегодня тебя допрашивает французское следствие», — отметила Косарева.

По её убеждению, проблема Дурова кроется в том, что он отказался быть человеком мира в эпоху деглобализации, хотя опыт показывает, что за трендами надо успевать.

Напомним, газета Wall Street Journal написала, что в 2017 году французские шпионы и их коллеги из ОАЭ залезли в телефон к основателю Telegram Павлу Дурову. Операция под кодовым названием «Пурпурная музыка» была проведена из-за обеспокоенности французских спецслужб тем, что террористы используют мессенджер для привлечения новобранцев. Источник из окружения Дурова заявил изданию, что много лет компания игнорировала повестки и судебные распоряжения силовых органов.