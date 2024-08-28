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28 августа, 10:45

Появились фото из сгоревшей квартиры сенатора и олимпийского чемпиона Хтея

SHOT публикует первые кадры из сгоревшей квартиры сенатора и олимпийского чемпиона Тараса Хтея. Аромосвечка полностью уничтожила одну из комнат, ремонт может стоить более миллиона рублей.

Последствия пожара. Фото © SHOT

Последствия пожара. Фото © SHOT

Последствия пожара. Фото © SHOT

Последствия пожара. Фото © SHOT

На фото та самая комната, в которой дочь волейболиста оставила зажжённой ароматическую свечу и вышла на кухню. Из-за пожара сгорели мебель и бытовая техника, уничтожен кондиционер, стоявший в комнате 18-летней дочки спортсмена. Следы копати также заметны в коридоре квартиры на Шмитовском проезде.

Последствия пожара. Фото © SHOT

Последствия пожара. Фото © SHOT

Последствия пожара. Фото © SHOT

Последствия пожара. Фото © SHOT

Квартира находится в новом ЖК недалеко от "Москвы-Сити", жильё там стоит от 18 до 75 млн рублей. Из-за пожара из новостройки эвакуировали 350 человек.

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SHOT

Николь Вербер
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