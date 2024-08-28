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28 августа, 12:30

Армения поставила в Россию тонны клубники, накаченной запрещёнными пестицидами

Mash: В ввезённой в РФ партии клубники из Армении нашли пестицид тебуконазол

В партии клубники, поставленной в Россию из Армении, нашли опасные для здоровья пестициды. Они оказывают разрушающее воздействие на эндокринную систему, из-за чего запрещены во многих странах, включая РФ. Такие ягодки планировали распродать в Москве, Подмосковье и Тульской области. Об этом сообщает Mash.

Пестициды были обнаружены в четырёхтонной партии, которую 21 августа решили проверить. Необходимо было выяснить количество пестицидов трифлоксистробин и тебуконазол в партии. Первый оказывает негативное влияние на репродуктивность и фертильность, а препараты с содержанием второго относят ко второму классу опасности для человека. Он разрушает эндокринную систему.

В итоге специалисты в ходе опытов нашли в клубнике 0,152 мг/кг тебуконазола. Его показатель не нормируется, но само его присутствие в составе уже считают небезопасным. Кроме того, 16 августа проверке подверглась другая партия армянской клубники. Там было превышено содержание пестицида бупиримат (0,690 мг/кг).

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Специально для таких случаев ранее агроном объяснила, как не умереть в муках от отравления после съеденной горсти клубнички с рынка. Самым верным способом, по её словам, будет замочить ягоды в воде на десять минут, а затем слить воду и промыть её повторно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gareth Kirkland

Владимир Озеров
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