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28 августа, 12:54

Восемь граждан Швеции погибли на Украине с февраля 2022 года

С начала специальной военной операции на территории Украины погибли восемь граждан Швеции. Об этом сообщает портал The Baltic Sentinel со ссылкой на МИД королевства.

«Министерство иностранных дел может подтвердить, что с 24 февраля 2022 года на Украине погибли восемь подданных Швеции», — сообщили в ведомстве.

Министерство Швеции при этом конкретную причину смерти граждан не называет из соображений конфиденциальности. Также сообщается о гибели поданного Литвы. Он ранее решил принять участие в СВО на стороне армии Украины. При этом Германия и Франция за своими наёмниками не следят и потери не высчитывают.

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Также Life.ru недавно рассказал о гибели финского наёмника. Мужчина погиб в середине лета к северу от Донецка. Его смерть подтвердили власти Финляндии и родственники бойца. По данным источника, это уже четвёртый гражданин североевропейской страны, который погиб, сражаясь на стороне Киева. Всего, по неофициальным данным, их несколько десятков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jeppe Gustafsson

Наталья Афонина
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