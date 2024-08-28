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28 августа, 12:00

У мужа блогерши Лазерсон угнали велосипед за 220 тысяч, пока он истекал кровью после ДТП

У мужа блогерши Ватерсон украли велосипед за 200 тысяч после ДТП в Москве

Муж блогерши Лазерсон Олег Кармунин. Фото © Telegram / Олег Кармунин

Муж блогерши Лазерсон Олег Кармунин. Фото © Telegram / Олег Кармунин

Супруг блогерши Лизы Лазерсон музыкальный критик Олег Кармунин упал с велосипеда в Москве и потерял сознание. Пока мужчина истекал кровью, валявшийся на земле Schindelhauer, стоимостью более 220 тысяч рублей, прибрала к рукам какая-то девушка. Об этом музыкальный критик сам рассказал в своём телеграм-канале.

В пятницу Кармунин отправился прокатиться на велосипеде по упоительным вечерним московским улочкам да проспектам. Залюбовавшись видами, он не заметил место, где ремонтируют асфальт. В итоге Олег стремительно полетел навстречу земле, после чего потерял сознание, наблюдая за гипнотически вращающимся колесом лежачего велосипеда. Рядом оказались люди, которые вызвали скорую, доставившую его в больницу, где он позже очнулся.

«Единственное, что я не понял — куда делся велик, мой любимый Schindelhauer. Говорят, его забрала какая-то девушка, которая пообещала его потом отдать, но контакта этой девушки нет ни у кого», — написал Кармунин.

По иронии судьбы, в месте падения не оказалось ни одной камеры, из-за чего вычислить воришку стало несколько труднее.

Велосипедная прогулка закончилась для школьника из Уфы выпадением кишечника
Велосипедная прогулка закончилась для школьника из Уфы выпадением кишечника

Но зато камеры наблюдения были расставлены в магазине "Детский мир" в Химках, где ранее злоумышленник украл собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Злодей отвязал находящуюся возле входа Бэтти, которая после этого доверчиво пошла за ним. Пёсика ищут уже три дня.

Владимир Озеров
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