У мужа блогерши Лазерсон угнали велосипед за 220 тысяч, пока он истекал кровью после ДТП

Супруг блогерши Лизы Лазерсон музыкальный критик Олег Кармунин упал с велосипеда в Москве и потерял сознание. Пока мужчина истекал кровью, валявшийся на земле Schindelhauer, стоимостью более 220 тысяч рублей, прибрала к рукам какая-то девушка. Об этом музыкальный критик сам рассказал в своём телеграм-канале.

В пятницу Кармунин отправился прокатиться на велосипеде по упоительным вечерним московским улочкам да проспектам. Залюбовавшись видами, он не заметил место, где ремонтируют асфальт. В итоге Олег стремительно полетел навстречу земле, после чего потерял сознание, наблюдая за гипнотически вращающимся колесом лежачего велосипеда. Рядом оказались люди, которые вызвали скорую, доставившую его в больницу, где он позже очнулся.

«Единственное, что я не понял — куда делся велик, мой любимый Schindelhauer. Говорят, его забрала какая-то девушка, которая пообещала его потом отдать, но контакта этой девушки нет ни у кого», — написал Кармунин.

По иронии судьбы, в месте падения не оказалось ни одной камеры, из-за чего вычислить воришку стало несколько труднее.