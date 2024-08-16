Велосипедная прогулка закончилась для школьника из Уфы выпадением кишечника
В Башкирии врачи спасли ребёнка, вспоровшего себе живот ручкой велосипеда
В Уфе прооперировали 12-летнего мальчика, у которого после поездки на велосипеде выпал кишечник. Школьник слишком сильно опёрся о руль, и дело закончилось проникающим ранением живота.
12-летний мальчик вспорол себе живот, упав на ручку велосипеда. Фото © vk.com/ Айрат Рахматуллин
Как рассказал у себя в соцсетях глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, ребёнка оперировали более двух часов. Сейчас мальчику уже ничего не угрожает, он чувствует себя хорошо.
"Мальчик упал, наткнувшись на ручку руля, которая не имела защитной резиновой накладки. Во время падения она глубоко вошла в живот. Ребёнок смог самостоятельно встать, однако вслед за выходящей из живота ручкой произошла эвентрация кишечника", — сообщил Рахматуллин.
Недавно в Подмосковье медики спасли 25-летнего бодибилдера, у которого развился острый тромбоз на фоне приёма гормональных препаратов. Это крайне опасное заболевание, при котором сокращается или прекращается приток крови к части кишечника. А ранее Life.ru рассказывал о том, что московские врачи успешно провели операцию по исправлению редкого врождённого порока сердца у младенца. Такой недуг встречается реже одного раза из сотни и в этом случае потребовал от кардиохирургов уникальной двухэтапной процедуры.
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