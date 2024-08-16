Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 09:58

Велосипедная прогулка закончилась для школьника из Уфы выпадением кишечника

В Башкирии врачи спасли ребёнка, вспоровшего себе живот ручкой велосипеда

В Уфе прооперировали 12-летнего мальчика, у которого после поездки на велосипеде выпал кишечник. Школьник слишком сильно опёрся о руль, и дело закончилось проникающим ранением живота.

12-летний мальчик вспорол себе живот, упав на ручку велосипеда. Фото © vk.com/ Айрат Рахматуллин

12-летний мальчик вспорол себе живот, упав на ручку велосипеда. Фото © vk.com/ Айрат Рахматуллин

Как рассказал у себя в соцсетях глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, ребёнка оперировали более двух часов. Сейчас мальчику уже ничего не угрожает, он чувствует себя хорошо.

"Мальчик упал, наткнувшись на ручку руля, которая не имела защитной резиновой накладки. Во время падения она глубоко вошла в живот. Ребёнок смог самостоятельно встать, однако вслед за выходящей из живота ручкой произошла эвентрация кишечника", — сообщил Рахматуллин.

Жар и пузыри по телу: Врачи спасли 15-летнюю россиянку со зловещим синдромом Лайелла
Жар и пузыри по телу: Врачи спасли 15-летнюю россиянку со зловещим синдромом Лайелла

Недавно в Подмосковье медики спасли 25-летнего бодибилдера, у которого развился острый тромбоз на фоне приёма гормональных препаратов. Это крайне опасное заболевание, при котором сокращается или прекращается приток крови к части кишечника. А ранее Life.ru рассказывал о том, что московские врачи успешно провели операцию по исправлению редкого врождённого порока сердца у младенца. Такой недуг встречается реже одного раза из сотни и в этом случае потребовал от кардиохирургов уникальной двухэтапной процедуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Jacob Lund

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров