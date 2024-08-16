Велосипедная прогулка закончилась для школьника из Уфы выпадением кишечника

В Уфе прооперировали 12-летнего мальчика, у которого после поездки на велосипеде выпал кишечник. Школьник слишком сильно опёрся о руль, и дело закончилось проникающим ранением живота.

12-летний мальчик вспорол себе живот, упав на ручку велосипеда. Фото © vk.com/ Айрат Рахматуллин

Как рассказал у себя в соцсетях глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, ребёнка оперировали более двух часов. Сейчас мальчику уже ничего не угрожает, он чувствует себя хорошо.

"Мальчик упал, наткнувшись на ручку руля, которая не имела защитной резиновой накладки. Во время падения она глубоко вошла в живот. Ребёнок смог самостоятельно встать, однако вслед за выходящей из живота ручкой произошла эвентрация кишечника", — сообщил Рахматуллин.