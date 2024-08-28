Экономная японка 15 лет покупала товары по акции, а в 34 стала владелицей трёх домов и бизнеса

Японка Саки Тамогами тратила в день не более $1,4 (128 рублей), а к 34 годам стала владелицей трёх домов и кошачьего кафе, пишет South China Morning Post. Местные журналисты наградили её званием «самой бережливой девушкой страны».

«Когда ей было 19 лет, Тамогами поставила перед собой цель владеть тремя домами к тому времени, когда ей исполнится 34. После окончания университета она работала агентом по недвижимости и бережливо относилась к своей зарплате», — говорится в статье.

Чтобы минимизировать расходы, девушка перестала питаться вне дома. На один приём пищи она тратила не более 35 американских центов (31,85 рубля). Кроме того, японка покупала продукты только по акции, а одежду донашивала за родственниками.

Так, уже к 27 годам она накопила $69 тыc., которые потратила на первый дом. Прибылью от аренды она гасила ипотечные платежи, что позволило ей всего через 2 года собрать средства на второй дом уже за $124 тыс. В 34 года Саки стала владелицей третьего дома, также она осуществила мечту — открыла кафе с котиками. Несмотря на хороший доход и владение недвижимостью Тамогами от привычных правил жизни решила не отступать.