Пять бойцов ВСУ сдались в плен в Курской области за последние сутки

За последние сутки пять украинских военнослужащих сдались в плен ВС РФ в Курской области. Об этом сообщили журналистам в среду, 28 августа, на брифинге в Минобороны России.

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении противником потеряно до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортеров, 460 боевых бронемашин и 210 автомобилей.