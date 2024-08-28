Пять бойцов ВСУ сдались в плен в Курской области за последние сутки
За последние сутки пять украинских военнослужащих сдались в плен ВС РФ в Курской области. Об этом сообщили журналистам в среду, 28 августа, на брифинге в Минобороны России.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении противником потеряно до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортеров, 460 боевых бронемашин и 210 автомобилей.
А ранее боец ВСУ, прошедший обучение в Германии, сдался в плен без боя российской группировке войск "Центр" под ДНР. По его словам, он совершил ошибку, когда вступил в ряды ВСУ.
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