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28 августа, 12:46

Диетолог рассказала, почему нельзя есть мороженое в вафельном стаканчике

Врач Соломатина: В вафельных стаканчиках из-под мороженого есть пальмовое масло

В составе тонкого сухого печенья часто можно встретить пальмовое масло и маргарин. Об этом рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» врач-диетолог Елена Соломатина.

«Стаканчики вафельные, как правило, делаются с применением пальмового масла или маргарина, поэтому сами стаканчики чаще всего бывают совсем неполезными, поэтому лучше этот вафельный стаканчик использовать просто как стаканчик. А съесть из него только мороженое», — предложила медик.

С её слов, молочный жир в мороженом не представляет особого вреда для организма, поскольку легко усваивается. Для детей он и вовсе полезен, поскольку клетки плохо делятся без холестерина и жира, там там сохраняются жироратсворимые витамины — D и А. Если знать себе меру в употреблении мороженого и достаточно двигаться, то здоровью ничего угрожать не будет, заключила врач.

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Ранее эксперт по разработке мороженого развеяла 4 популярных мифа о любим многими десерте. По её словам, мороженое даже может быть полноценным перекусом, поскольку в нём содержится оптимальное количество белков и жиров.

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Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Владимир Озеров
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