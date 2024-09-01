«Это совсем не то, что вы думали»: 5 известных фраз, вырванных из контекста

Время от времени мы все сталкиваемся с фразами, которые на первый взгляд кажутся простыми и понятными. Однако, если копнуть глубже, можно обнаружить, что многие из них были вырваны из контекста и теперь воспринимаются совершенно иначе, чем изначально задумывались. Давайте вместе разберёмся с пятью известными выражениями, которые на самом деле имеют другое значение.

«Цель оправдывает средства»

Популярные выражения с неожиданным смыслом. Фото © Wikipedia

Эта фраза, приписываемая Игнатию де Лойоле, часто воспринимается как оправдание любых действий ради достижения цели. Но в оригинале она звучала иначе: «Si animae, mederi salutem, finis media sanctificat» — «Если цель — спасение души, то цель оправдывает средства». Здесь речь шла не о любой цели, а о духовном спасении.

«О мёртвых либо хорошо, либо ничего»

На первый взгляд кажется, что это высказывание призывает нас говорить о покойных исключительно в хорошем свете. Но если обратиться к изначальному контексту, станет ясно, что древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты добавлял: «…кроме правды». Таким образом, правду можно говорить, но с уважением и без злорадства.

«Истина в вине»

Известные фразы, которые вырваны из контекста. Фото © bigenc

Эту цитату Плиния Старшего часто используют, чтобы оправдать веселье за бокалом вина. Но полная версия звучит так: «Истина в вине, а здоровье в воде». Это не столько призыв к пьянству, сколько напоминание о том, что истина может быть обнаружена в состоянии расслабленности, но здоровье следует беречь.

«Религия — это опиум для народа»

Марксовское выражение часто используется для критики религии как средства подавления. Но в оригинале Маркс писал о том, что религия — это «воздух угнетённой твари, сердце бессердечного мира и душа бездушной ситуации. Подобно тому, как она — дух бездушных порядков, религия — есть опиум для народа». Религия для него была не просто «опиумом», а средством облегчения боли в жестоком мире.

«Исключение подтверждает правило»

Что значат популярные фразы на самом деле. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

Часто фраза звучит как парадокс, ведь исключение вроде бы не может подтверждать правила. Но эта мысль родилась из речи Цицерона, защищавшего Луция Корнелия Бальба. Цицерон утверждал: «Исключение подтверждает правило в тех случаях, которые не подпадают под исключение». Иными словами, если существует исключение, то должно быть и правило, из которого это исключение сделано, даже если это правило явно никогда не формулировалось.