«Это совсем не то, что вы думали»: 5 известных фраз, вырванных из контекста
Многие фразы, которые мы используем ежедневно, вовсе не значат то, что кажется на первый взгляд. Life.ru рассказывает, как они звучали изначально!
Время от времени мы все сталкиваемся с фразами, которые на первый взгляд кажутся простыми и понятными. Однако, если копнуть глубже, можно обнаружить, что многие из них были вырваны из контекста и теперь воспринимаются совершенно иначе, чем изначально задумывались. Давайте вместе разберёмся с пятью известными выражениями, которые на самом деле имеют другое значение.
«Цель оправдывает средства»
Популярные выражения с неожиданным смыслом. Фото © Wikipedia
Эта фраза, приписываемая Игнатию де Лойоле, часто воспринимается как оправдание любых действий ради достижения цели. Но в оригинале она звучала иначе: «Si animae, mederi salutem, finis media sanctificat» — «Если цель — спасение души, то цель оправдывает средства». Здесь речь шла не о любой цели, а о духовном спасении.
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего»
На первый взгляд кажется, что это высказывание призывает нас говорить о покойных исключительно в хорошем свете. Но если обратиться к изначальному контексту, станет ясно, что древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты добавлял: «…кроме правды». Таким образом, правду можно говорить, но с уважением и без злорадства.
«Истина в вине»
Известные фразы, которые вырваны из контекста. Фото © bigenc
Эту цитату Плиния Старшего часто используют, чтобы оправдать веселье за бокалом вина. Но полная версия звучит так: «Истина в вине, а здоровье в воде». Это не столько призыв к пьянству, сколько напоминание о том, что истина может быть обнаружена в состоянии расслабленности, но здоровье следует беречь.
«Религия — это опиум для народа»
Марксовское выражение часто используется для критики религии как средства подавления. Но в оригинале Маркс писал о том, что религия — это «воздух угнетённой твари, сердце бессердечного мира и душа бездушной ситуации. Подобно тому, как она — дух бездушных порядков, религия — есть опиум для народа». Религия для него была не просто «опиумом», а средством облегчения боли в жестоком мире.
«Исключение подтверждает правило»
Что значат популярные фразы на самом деле. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti
Часто фраза звучит как парадокс, ведь исключение вроде бы не может подтверждать правила. Но эта мысль родилась из речи Цицерона, защищавшего Луция Корнелия Бальба. Цицерон утверждал: «Исключение подтверждает правило в тех случаях, которые не подпадают под исключение». Иными словами, если существует исключение, то должно быть и правило, из которого это исключение сделано, даже если это правило явно никогда не формулировалось.
В следующий раз, услышав одну из этих фраз, помните: возможно, за ней скрывается куда более сложная и интересная история. И уж точно не стоит использовать их без оглядки на контекст — ведь, как видите, многие из них уже давно утратили свой изначальный смысл. Ранее Life.ru рассказывал, какие иностранные песни мы любили, не подозревая, насколько они пошлые.
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