Старейшая жительница Германии умерла в возрасте 114 лет
Шарлотте Кречман. Фото © Gettyimages / picture alliance
Самая старая жительница Германии Шарлотте Кречман покинула наш мир в возрасте 114 лет в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщила газета Bild.
Внук супердолгожительницы рассказал, что женщина ушла из жизни в доме престарелых в городе Кирххайм-унтер-Текк неподалёку от Штутгарта. Шарлотте Кречман родилась 3 декабря 1909 года в польском городе Вроцлав, что делает её на 17 лет старше ныне покойной британской королевы Елизаветы II.
У Кречман даже был свой аккаунт в соцсетях, на который были подписаны около 14 тысяч пользователей.
Чуть больше недели назад в Испании скончалась старейшая на тот момент жительница планеты Мария Браньяс Морера, которой было 117 лет. Её возраст был подтверждён американской Группой геронтологических исследований и организацией LongeviQuest.