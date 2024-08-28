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28 августа, 13:22

Старейшая жительница Германии умерла в возрасте 114 лет

Шарлотте Кречман. Фото © Gettyimages / picture alliance

Шарлотте Кречман. Фото © Gettyimages / picture alliance

Самая старая жительница Германии Шарлотте Кречман покинула наш мир в возрасте 114 лет в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщила газета Bild.

Внук супердолгожительницы рассказал, что женщина ушла из жизни в доме престарелых в городе Кирххайм-унтер-Текк неподалёку от Штутгарта. Шарлотте Кречман родилась 3 декабря 1909 года в польском городе Вроцлав, что делает её на 17 лет старше ныне покойной британской королевы Елизаветы II.

У Кречман даже был свой аккаунт в соцсетях, на который были подписаны около 14 тысяч пользователей.

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Чуть больше недели назад в Испании скончалась старейшая на тот момент жительница планеты Мария Браньяс Морера, которой было 117 лет. Её возраст был подтверждён американской Группой геронтологических исследований и организацией LongeviQuest.

Владимир Озеров
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