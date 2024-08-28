Старейшая жительница Германии умерла в возрасте 114 лет

Самая старая жительница Германии Шарлотте Кречман покинула наш мир в возрасте 114 лет в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщила газета Bild.

Внук супердолгожительницы рассказал, что женщина ушла из жизни в доме престарелых в городе Кирххайм-унтер-Текк неподалёку от Штутгарта. Шарлотте Кречман родилась 3 декабря 1909 года в польском городе Вроцлав, что делает её на 17 лет старше ныне покойной британской королевы Елизаветы II.

У Кречман даже был свой аккаунт в соцсетях, на который были подписаны около 14 тысяч пользователей.