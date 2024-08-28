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28 августа, 16:02

В России стартовали продажи горящих туров в Турцию «всё включено»

АТОР: Начались продажи туров в Турцию менее 100 тысяч рублей на двоих

В России начались продажи туров "всё включено" в Турцию, которые можно отхватить менее чем за 100 тысяч рублей на двоих. Эксперты АТОР отметили, что речь идёт об отелях в городской части Кемера, а также в Алании.

Среднее снижение цен на "горящие" туры варьируется от 10 до 15%, а в редких случаях достигает 30%. Однако такие предложения быстро раскупаются, что затрудняет их поиск. В этом году доступные туры в основном предлагаются в Кемере — курорте, идеально подходящем для туристов, предпочитающих городские отели. Обычно это заведения 3-4 звезды с базовым уровнем сервиса.

Таким образом, туроператер Anex предлагает съездить в четырёхзвёздочный Ares Dream 4* в Кемере на 6 ночей за 73 915 рублей на двоих или в Sun Fire Beach Hotel 4* в Махмутларе (Алания) на 6 ночей за 75 213 рублей на двоих. Coral Travel же готов предоставить путешественникам Rios Latte Beach Hotel 4* в Бельдиби на 6 ночей за 92 091 рубль на двоих.

Отметим, что это базовые туристические пакеты. Привычных «горящих» туров с резким падением цен на сайтах туроператоров встретить сейчас почти нереально.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Таиланд стал одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Кроме того, в последнее время наблюдается рост турпотока в Индонезию, Индию и Иран, и теперь лишь 28% россиян продолжают отдыхать в странах ближнего зарубежья, которые ранее входили в состав СССР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Romy.Estradha

Александра Мышляева
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