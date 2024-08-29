Тирания Минкульта: 5 легендарных артистов СССР, которым "перекрыли воздух"

Екатерина Фурцева зачастую принимала решения исходя из личных эмоций. Если ей не нравился артист, она запросто могла отлучить его от сцены, объявить врагом и вовсе сломать жизнь. К сожалению, таких историй было много и продолжались они в течение 14 лет, пока в 1974 году к власти не пришёл новый министр. Life.ru раскрывает тайну, каким пяти артистам на самом деле смогла испортить карьеру Екатерина Фурцева.

Лариса Лужина

Лариса Лужина пострадала из-за одного весёлого танца на Каннском фестивале. Фото © sovsekretno, © kinopoisk

Лариса Лужина была молодой и подающей надежды актрисой, пока не попала под горячую руку министра культуры. В 1962 году девушка вместе с делегацией из СССР отправилась на кинофестиваль в Каннах. Там же ей предложили потанцевать. Лариса без злого умысла решила повеселиться, а её фото вскоре попало на обложку французского журнала с подписью "Сладкая жизнь советской студентки". Фурцева сочла такое поведение недостойным гражданина СССР, поэтому решила пресечь карьеру Лужиной. У неё это, конечно же, получилось, пока режиссёр Сергей Герасимов не уговорил вернуть девушку в кино. Правда, к тому моменту о начинающей актрисе уже многие забыли.

Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий не нравился министру культуры, поэтому его песни было запрещено выпускать. Фото © kinopoisk

Фурцева добралась и до Владимира Высоцкого. Она испытывала максимальную неприязнь к этому человеку и всегда утверждала, что он — враг народа. Министр запрещала выпускать многие песни музыканта, поэтому они увидели свет только после смерти Екатерины Алексеевны. Также Фурцева не выпускала Высоцкого за границу, где музыканта ждала Марина Влади — любовь всей его жизни.

Валерий Ободзинский

Екатерина Фурцева сломала жизнь Валерия Ободзинского, когда запретила ему выступать. Фото © Wikipedia / Kalendar

Посетив Апрелевский завод, министр культуры увидела, что на нём печатались только пластинки Ободзинского. Ей это, конечно, не понравилось, и тогда Фурцева решила снизить уровень популярности артиста. На его пластинки наложили запрет, ограничили доступ ко многим сценам и сократили количество выступлений. Пережить такое падение Ободзинский был не в силах, поэтому вскоре начал много пить и употреблять наркотики. В 45 лет он устроился работать сторожем, а в 55 — умер.

Клавдия Шульженко

Клавдия Шульженко не смирилась с опозданием Фурцевой на встречу и ушла. Фото © kino-teatr

Клавдия Шульженко никогда не гналась за одобрением со стороны государства, а тем более за наградами. Конфликт начался после того, как Фурцева опоздала на приём, который назначила. Шульженко не стала дожидаться прихода Екатерины Алексеевны и покинула место встречи, сделав замечание секретарю министра относительно воспитания её начальницы. Фурцева не смогла оказать сильного влияния на карьеру Клавдии, в отличие от других артистов, однако активно старалась это сделать. Единственное, чего в своё время министр смогла лишить артистку — большой пенсии и квартиры.

Тамара Миансарова

Тамара Миансарова была вынуждена покинуть столицу и несколько лет преподавала в провинциальной филармонии. Фото © kino-teatr

Екатерину Фурцеву слишком раздражала жизнерадостность молодой Тамары Миансаровой, а ещё больше ей претила её популярность в Европе. Также Тамара всегда была в центре мужского внимания, что, по мнению министра, приравнивалось к разврату. Фурцева решила запретить Миансаровой исполнять многие песни и вынудила уехать её из столицы. Девушке пришлось работать в провинциальной филармонии, а вернулась в Москву она лишь после смерти Екатерины Алексеевны.