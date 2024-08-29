Тирания Минкульта: 5 легендарных артистов СССР, которым "перекрыли воздух"
Фигура министра культуры СССР Екатерины Фурцевой всегда вызывала немало споров, а благодаря её действиям были разрушены жизни многих артистов.
Екатерина Фурцева зачастую принимала решения исходя из личных эмоций. Если ей не нравился артист, она запросто могла отлучить его от сцены, объявить врагом и вовсе сломать жизнь. К сожалению, таких историй было много и продолжались они в течение 14 лет, пока в 1974 году к власти не пришёл новый министр. Life.ru раскрывает тайну, каким пяти артистам на самом деле смогла испортить карьеру Екатерина Фурцева.
Лариса Лужина
Лариса Лужина пострадала из-за одного весёлого танца на Каннском фестивале. Фото © sovsekretno, © kinopoisk
Лариса Лужина была молодой и подающей надежды актрисой, пока не попала под горячую руку министра культуры. В 1962 году девушка вместе с делегацией из СССР отправилась на кинофестиваль в Каннах. Там же ей предложили потанцевать. Лариса без злого умысла решила повеселиться, а её фото вскоре попало на обложку французского журнала с подписью "Сладкая жизнь советской студентки". Фурцева сочла такое поведение недостойным гражданина СССР, поэтому решила пресечь карьеру Лужиной. У неё это, конечно же, получилось, пока режиссёр Сергей Герасимов не уговорил вернуть девушку в кино. Правда, к тому моменту о начинающей актрисе уже многие забыли.
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий не нравился министру культуры, поэтому его песни было запрещено выпускать. Фото © kinopoisk
Фурцева добралась и до Владимира Высоцкого. Она испытывала максимальную неприязнь к этому человеку и всегда утверждала, что он — враг народа. Министр запрещала выпускать многие песни музыканта, поэтому они увидели свет только после смерти Екатерины Алексеевны. Также Фурцева не выпускала Высоцкого за границу, где музыканта ждала Марина Влади — любовь всей его жизни.
Валерий Ободзинский
Екатерина Фурцева сломала жизнь Валерия Ободзинского, когда запретила ему выступать. Фото © Wikipedia / Kalendar
Посетив Апрелевский завод, министр культуры увидела, что на нём печатались только пластинки Ободзинского. Ей это, конечно, не понравилось, и тогда Фурцева решила снизить уровень популярности артиста. На его пластинки наложили запрет, ограничили доступ ко многим сценам и сократили количество выступлений. Пережить такое падение Ободзинский был не в силах, поэтому вскоре начал много пить и употреблять наркотики. В 45 лет он устроился работать сторожем, а в 55 — умер.
Клавдия Шульженко
Клавдия Шульженко не смирилась с опозданием Фурцевой на встречу и ушла. Фото © kino-teatr
Клавдия Шульженко никогда не гналась за одобрением со стороны государства, а тем более за наградами. Конфликт начался после того, как Фурцева опоздала на приём, который назначила. Шульженко не стала дожидаться прихода Екатерины Алексеевны и покинула место встречи, сделав замечание секретарю министра относительно воспитания её начальницы. Фурцева не смогла оказать сильного влияния на карьеру Клавдии, в отличие от других артистов, однако активно старалась это сделать. Единственное, чего в своё время министр смогла лишить артистку — большой пенсии и квартиры.
Тамара Миансарова
Тамара Миансарова была вынуждена покинуть столицу и несколько лет преподавала в провинциальной филармонии. Фото © kino-teatr
Екатерину Фурцеву слишком раздражала жизнерадостность молодой Тамары Миансаровой, а ещё больше ей претила её популярность в Европе. Также Тамара всегда была в центре мужского внимания, что, по мнению министра, приравнивалось к разврату. Фурцева решила запретить Миансаровой исполнять многие песни и вынудила уехать её из столицы. Девушке пришлось работать в провинциальной филармонии, а вернулась в Москву она лишь после смерти Екатерины Алексеевны.
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