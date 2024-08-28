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28 августа, 13:43

«Железные птицы» сожгли в огненном вихре эшелон ВСУ с бронетехникой под Курском

Российские Су-25 уничтожили скопление живой силы и бронетехники ВСУ под Курском

Российские пилоты самолётов Су-25 атаковали с помощью авиационных средств поражения скопление живой силы, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Работа российских Су-25. Видео © Telegram / Минобороны России

По разведанным целям ударили авиационными ракетами. После запуска снарядов экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки (они сбивают с цели ракеты с головкой самонаведения) и отправились к аэродрому вылета.

«По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — заключили в ведомстве.

Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области
Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Ранее российский Су-34 уничтожил замаскированное скопление техники и живой силы ВСУ под Курском. Удар был нанесён по выявленным в ходе разведки целям с использованием модернизированных авиационных бомб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Media_works

Владимир Озеров
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