«Железные птицы» сожгли в огненном вихре эшелон ВСУ с бронетехникой под Курском

Российские пилоты самолётов Су-25 атаковали с помощью авиационных средств поражения скопление живой силы, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Работа российских Су-25. Видео © Telegram / Минобороны России

По разведанным целям ударили авиационными ракетами. После запуска снарядов экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки (они сбивают с цели ракеты с головкой самонаведения) и отправились к аэродрому вылета.

«По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — заключили в ведомстве.