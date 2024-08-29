«Был опыт плачевный»: Shaman объяснил, почему не носит обручальное кольцо

Обручальное кольцо во время концерта можно легко потерять, заявил заслуженный артист России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). По его словам, он отказался от ношения любых украшений во время выступлений.

«По поводу украшений и так далее. Во-первых, я на сцене — вы видели, как я себя веду, — я ношусь как угорелый. Когда ещё работал в кавер-группе, в ресторане, это уже давным-давно, был у меня опыт плачевный, когда я терял просто обручальное кольцо», — сказал артист в беседе с NEWS.ru на фестивале «Новая волна» в Сириусе.

Певец отметил, что вообще перестал надевать украшения на выступления, а также признался, что во втором браке обручальное кольцо он и вовсе не покупал. Shaman считает, что счастливая семейная жизнь заключается не в кольце. Тем более, по его словам, иногда украшение становится объектом притяжения, а не наоборот.