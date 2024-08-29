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29 августа, 01:51

«Был опыт плачевный»: Shaman объяснил, почему не носит обручальное кольцо

Shaman заявил, что не носит обручальное кольцо из-за страха потерять на концерте

Обручальное кольцо во время концерта можно легко потерять, заявил заслуженный артист России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). По его словам, он отказался от ношения любых украшений во время выступлений.

«По поводу украшений и так далее. Во-первых, я на сцене — вы видели, как я себя веду, — я ношусь как угорелый. Когда ещё работал в кавер-группе, в ресторане, это уже давным-давно, был у меня опыт плачевный, когда я терял просто обручальное кольцо», — сказал артист в беседе с NEWS.ru на фестивале «Новая волна» в Сириусе.

Певец отметил, что вообще перестал надевать украшения на выступления, а также признался, что во втором браке обручальное кольцо он и вовсе не покупал. Shaman считает, что счастливая семейная жизнь заключается не в кольце. Тем более, по его словам, иногда украшение становится объектом притяжения, а не наоборот.

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Life.ru рассказывал, что супруга Ярослава Дронова старше него на 14 лет. Но артиста эта разница не смущает. По его словам, Елена для него не только любимая женщина, но и его лучший друг, который всегда оказывает поддержку, хотя он и не любит жаловаться ей на проблемы.

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Александра Мышляева
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