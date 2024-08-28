Мальчик случайно разбил кувшин возрастом 3500 лет в музее Израиля 28 августа, 14:31 Разбитый в израильском музее кувшин. Обложка © Х / Syed Ali

В Израиле четырёхлетний мальчик случайно разбил выставленный на экспозиции в музее глиняный кувшин, возраст которого оценивается в 3500 лет. Об этом сообщает Би-Би-Си, уточняя, что сотрудники не стали предъявлять претензии к семье.

Всё произошло в музее в Хайфе, куда семья отправилась на экскурсию вместе со своим малышом. Кувшин считался редким артефактом времён бронзового века благодаря тому, что сохранился до наших дней в первозданном виде. Предположительно, в нём хранили оливковое масло или вино. Ребёнок решил заглянуть внутрь посуды и наклонил её на себя, однако не смог удержать и кувшин рухнул, разлетевшись на осколки.

Работники музея пообещали восстановить экспонат в ближайшие сроки, а семью малыша пригласили на новые экскурсии, не став требовать возместить убытки. Кувшин стоял в зале прямо у входа без защитного стекла. В руководстве пояснили, что в такой подаче артефактов есть «особое очарование», поэтому отказываться от подобной практики никто не собирается, несмотря на произошедший инцидент.

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Авторы Татьяна Миссуми