Появилось видео, как дрон ВСУ разорвало винтом при попытке сбить российский БПЛА

ВСУ предприняли попытку сбить российский разведывательный беспилотник ZALA с помощью своего дрона «Чаклун», которого в итоге перемололо винтом. Забавное видео выложили в телеграм-канале Lostarmour .

В море всегда найдётся рыба покрупнее, однако это не отнюдь не гарантирует успех крупной рыбины. Так, ранее российский FPV-дрон превратил в груду искорёженного металла украинский танк в Курской области.