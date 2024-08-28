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28 августа, 14:39

Появилось видео, как дрон ВСУ разорвало винтом при попытке сбить российский БПЛА

ВСУ предприняли попытку сбить российский разведывательный беспилотник ZALA с помощью своего дрона «Чаклун», которого в итоге перемололо винтом. Забавное видео выложили в телеграм-канале Lostarmour.

Украинский «Чаклун» разорвало винтом. Видео © Telegram / Lostarmour

Оператору «Чаклуна» оставалось только проводить взглядом летящие на землю осколки «обезглавленного» дрона.

Появилось видео, как "русский богатырь" ударом головой взорвал дрон ВСУ и спокойно ушёл
Появилось видео, как "русский богатырь" ударом головой взорвал дрон ВСУ и спокойно ушёл

В море всегда найдётся рыба покрупнее, однако это не отнюдь не гарантирует успех крупной рыбины. Так, ранее российский FPV-дрон превратил в груду искорёженного металла украинский танк в Курской области.

Обложка ©

Telegram / Lostarmour

Владимир Озеров
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