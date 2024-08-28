Появилось видео, как дрон ВСУ разорвало винтом при попытке сбить российский БПЛА
ВСУ предприняли попытку сбить российский разведывательный беспилотник ZALA с помощью своего дрона «Чаклун», которого в итоге перемололо винтом. Забавное видео выложили в телеграм-канале Lostarmour.
Украинский «Чаклун» разорвало винтом. Видео © Telegram / Lostarmour
Оператору «Чаклуна» оставалось только проводить взглядом летящие на землю осколки «обезглавленного» дрона.
В море всегда найдётся рыба покрупнее, однако это не отнюдь не гарантирует успех крупной рыбины. Так, ранее российский FPV-дрон превратил в груду искорёженного металла украинский танк в Курской области.
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Telegram / Lostarmour