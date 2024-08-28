Потеря глаза не помешала штурмовику ВС РФ подбить танк ВСУ и вытащить раненого товарища

Боец штурмового подразделения ВС РФ Андрей с позывным Фаза лишился глаза в бою с украинскими войсками, но всё равно спас жизнь боевому товарищу и подбил вражеский танк, ориентируясь только на слух. Ранение военнослужащий получил, когда его позицию обстрелял кассетными снарядами нацбат «Кракен».

Российский военнослужащий Андрей с позывным Фаза рассказал, как, ориентируясь на слух, подбил танк, и дал напутствие молодым бойцам. Видео © Telegram / RT на русском

Выгадав момент, Фаза оказал посильную помощь самому себе и получившему тяжёлое ранение товарищу. После этого он услышал звук подъезжающих со стороны противника танков и произвёл по ним выстрел на слух из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ) А7.

«Сколько было сил, поднялся, услышал приближение этих танков — и выстрелил в приближающийся танк, в ту сторону. После чего мне сообщили по рации, что танк был уничтожен», — поделился штурмовик в беседе с RT.





Андрей вспоминает, что при этом вражеский обстрел был практически непрерывным. ВСУ били из миномётов, гранатомётов, накрывали новыми кассетными ударами и беспилотниками. К счастью, бойцам удалось пережить шквал огня.

Фазу госпитализировали в Белгород, а оттуда перевели в Центр хирургии Вишневского в Москве. Уже в этом году ему поставили протез глаза, сам боец планирует возвращаться в зону спецоперации. Молодых российских воинов он призвал никогда не отступать и быть достойными подвига предков, защитивших страну от фашистов. Бояться не надо — два раза не убьют, добавил он.

А его супруга Нина поведала, что Андрей всегда держал при себе икону Божией Матери, подаренную товарищем. Во время того штурма она лежала в нагрудном кармане и защитила его от осколка снаряда. А позывной Фаза ему дали благодаря тому, что он «видит технику с первого взгляда» и при этом очень одарён как электрик.