В промзоне Челябинска нашли 125-миллиметровый снаряд с взрывчатым веществом
125-миллиметровый снаряд с взрывчатым веществом нашли в промзоне Челябинска на улице Автодорожной. Обложка © Росгвардия Челябинской области
Рабочие из Челябинска нашли в промзоне на улице Автодорожной 125-миллиметровый снаряд. На место происшествия вызвали сапёров, сообщили в Росгвардии по региону.
«Специалисты группы разминирования установили, что это 125-миллиметровый танковый осколочно-фугасный снаряд с головным взрывателем, со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество. Боеприпас, долгое время пролежавший в грунте, представлял опасность жизни и здоровью окружающих», — сообщили Ura.ru в пресс-службе Росгвардии по региону.
Специалисты группы разминирования осмотрели предмет и выяснили, что это «танковый осколочно-фугасный снаряд с головным взрывателем, со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество». Боеприпас был очень опасен для жителей региона, поэтому специалисты приняли решение вывезти его на полигон. Там предмет уничтожили накладным зарядом.
Ранее похожая, но более трагическая ситуация произошла в Белгородской области. Житель нашёл в лесу боеприпас и решил его разобрать, чтобы сдать на металлолом. В результате его действий бомба взорвалась, мужчину госпитализировали — боеприпасному испытателю оторвало кисть руки.