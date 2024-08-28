В промзоне Челябинска нашли 125-миллиметровый снаряд с взрывчатым веществом

Рабочие из Челябинска нашли в промзоне на улице Автодорожной 125-миллиметровый снаряд. На место происшествия вызвали сапёров, сообщили в Росгвардии по региону.

«Специалисты группы разминирования установили, что это 125-миллиметровый танковый осколочно-фугасный снаряд с головным взрывателем, со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество. Боеприпас, долгое время пролежавший в грунте, представлял опасность жизни и здоровью окружающих», — сообщили Ura.ru в пресс-службе Росгвардии по региону.

Специалисты группы разминирования осмотрели предмет и выяснили, что это «танковый осколочно-фугасный снаряд с головным взрывателем, со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество». Боеприпас был очень опасен для жителей региона, поэтому специалисты приняли решение вывезти его на полигон. Там предмет уничтожили накладным зарядом.