В Красноярском крае двое мужчин упали в расщелину и просидели там целую ночь

В Курагинском районе Красноярского края двое мужчин сорвались с обрыва на смотровой площадке. Они упали в расщелину и просидели там всю ночь, на утро их нашли спасатели. Об этом сообщает краевое государственное учреждение «Спасатель».

«В районе посёлка Усть-Каспа туристы 24 и 33 лет сорвались с высоты 30 метров. Всё случилось на смотровой площадке, открывающей вид на реку Кизир и представляющей собой возвышенность со скалистым выступом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из приятелей подошёл слишком близко краю и сорвался, а второй пошёл его искать и также улетел вниз с 30-метровой высоты. Приземлились они в расщелине, где провели всю ночь.

Утром машину, которую россияне бросили около смотровой площадки, заметил местный житель и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС оказали пострадавшим первую помощь и через реку Кизир на носилках транспортировали их в деревню Усть-Каспа, где передали в руки врачам. По предварительным данным, один из туристов сломал бедро и голень, второй смог идти самостоятельно.